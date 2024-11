Il racconto indignato di Raimondo gravemente malato | Dai 7 ai 15 mesi per una colonscopia ad Agrigento

Leggi su Dayitalianews.com

Che i tempi della sanità italiana per un esame urgente siano lunghi, per non dire biblici, è cosa ormai risaputa. L’ennesima conferma arriva dalla storia diMoncada, agrigentino di 57 anni residente a Sciacca, che da tre anni sta combattendo contro un tumore. Come ha riferito l’Ansa, per sottoporsi ad unaurgente attraverso il Cup, deve aspettare un periodo compreso tra i 7 e i 15.La storia diNel mese di ottobrecon la ricetta medica ha cercato di prenotare l’esame, ma la risposta dell’Asp lo ha gelato: la prima data disponibile, per unaa Sciacca, era il febbraio 2026. Il 57enne decide quindi di fare il 7 novembre l’esame a Cefalù in un ospedale convenzionato e la diagnosi è decisamente allarmante, anche considerando il suo stato di salute: l’esame deve essere ripetuto a strettissimo giro.