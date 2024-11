Tpi.it - I genitori della mamma che ha rinunciato alle cure per far nascere la figlia: “Cresceremo insieme la bambina”

Parlano iche haper ladi Deborah Vanini, la 38enne che ha scoperto di avere un tumore durante la gravidanza rinunciandoper dare alla luca la, esprimono il proprio dolore per la scomparsa prematuradonna.La piccola Megan, che ha due mesi e sta bene, ora dovrà crescere senza la, ma avrà il papà Massimo e quattro nonni, idi quest’ultimo e quelli di Deborah.E proprio Antonio Vanini, papà di Deborah, ha dichiarato a Il Giorno: “È successo tutto così velocemente, siamo ancora sconvolti. Però dobbiamo farci forza e andare avanti, come avrebbe voluto Deborah, per crescere Megan. Staremo accanto a Massimo, lo straordinario compagno di miache ha affrontato questi mesi dimostrando grande coraggio e maturità, non lo lasceremo solo ad occuparsi di lei”.