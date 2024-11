Sport.quotidiano.net - F1 Gp Qatar, Lando Norris in pole della sprint. Quarto Sainz e quinto Leclerc

Losail (), 29 novembre 2024 -, dopo il mancato assalto al Mondiale di F1, vinto da Max Verstappen matematicamente la scorsa settimana a Las Vegas, continua a spingere sul gas e si prende lapositiongaradi domani nel Gp del, penultimo appuntamento del mondiale 2024. Il pilotaMcLaren ha fatto segnare il miglior tempo in 1'21"012. Secondo George Russell su Mercedes. In seconda fila Oscar Piastri sull'altra Mclaren e Carloscon la Ferrari. In terza la Rossa di Charlesseguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Libere Il monegsaco era stato il più veloce nelle prime libere e uniche libere delaveva fermato il cronometro a 1'21"953, davanti proprio alle McLaren di(+0"425) e Oscar Piastri (+0"472).tempo invece per Carlos(+0"582) e solo undicesima la Red Bull del campione del mondo olandese (+1"260).