Conte | Raspadori? Desidero rinforzare non indebolire il Napoli Non sarò così stupido da lasciarlo andare

Negli ultimi giorni non si parla di altro. In una recente intervista a Vivo Azzurro Tv, Giacomoha chiesto maggiore minutaggio in campo, viste anche l’età e l’esperienza. Questo ha aperto le altre squadre a puntare su di lui. oggi però, in conferenza stampa, prima di Torino-, Antonioha escluso la possibilità che il 24enne di Bentivogolio possa andar via.Ecco cosa ha detto l’allenatore dei partenopei alla vigilia della sfida valida per la 14esima giornata di Serie A: «È un giocatore importante, forte, e la mia intenzione è quella diil, non di indebolirlo. Per il presente e per il futuro. Questo deve essere un messaggio chiaro per tutti, anche per i calciatori. Non dimentichiamo che quest’anno abbiamo solo il campionato e abbiamo la Coppa Italia, quindi non ho la possibilità di altri sfoghi in altre competizioni.