Sport.quotidiano.net - Calcio, le sfide del fine settimana per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia

Firenze, 29 novembre 2024 – Ecco le partite in programma questoper lee per lo. SERIE A Milan-Empoli (Sabato 30 novembre, ore 18) Fiorentina-Inter (domenica 1 dicembre, ore 18) SERIE B Pisa-Cosenza (domenica 1 dicembre, ore 15) Palermo-(domenica 1 dicembre, ore 15) Salernitana-Carrarese (domenica 1 dicembre, ore 17,15) SERIE C Pineto-Pianese (venerdì 29 novembre, ore 20,30) Vis Pesaro-Lucchese (sabato 30 novembre, ore 15) Gubbio-Pescara (sabato 30 novembre, ore 17,30) Sestri Levante-Perugia (domenica 1 dicembre, ore 15) Ternana-Milan Futuro (domenica 1 dicembre, ore 15) Arezzo-Entella (lunedì 2 dicembre, ore 20,30) Pontedera-Spal (domenica 1 dicembre, ore 20,30)