Bombardieri | Ascoltare queste piazze

10.50 "I salari peggiori d'Italia. Siamo in piazza per i salari,la questione economica: le persone normali che vivono di stipendio,di pensioni,arrivano con difficoltà a fine mese. Questo deve essere un problema centrale nel confronto con il governo".Così, Uil, alla partenza del corteo a Napoli per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil "Salvini si è sprecato in insulti,ci ha detto estremisti,ridicoli"e"noi rispondiamo con, con manifestazioni pacifiche e democratiche che chiedono cambiamenti",dice