Leggioggi.it - Beneficiari Naspi e Dis-Coll: iscrizione automatica al portale SIISL. Istruzioni

Il Decreto Coesione dello scorso maggio si rivolge anche aie Dis-, i sussidi riconosciuti dall’Inps a fronte della perdita involontaria dell’occupazione. Dispone all’articolo 25 l’d’ufficio alla piattaforma(Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti percettori delle indennità di disoccupazione(Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e DIS-(Disoccupazione per i lavoratori con rapporto diaborazione coordinata e continuativa).Allo scopo di facilitare la ricerca di un lavoro da parte dei soggetti destinatari delle prestazioni, infatti è stato previsto nei loro confronti l’estensione del, già attivo per quanti accedono all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro.