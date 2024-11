Oasport.it - Ambesi: “Sinner e Swiatek? Norme differenti. Chi lo ha criticato dovrebbe scusarsi per l’ignoranza”

La notizia della squalifica di Igaha monopolizzato la puntata odierna di TennisMania condotta da Dario Puppo sul canale Youtube di OA Sport. La tennista n.2 del mondo, infatti, ha accettato una squalifica di un mese per una positività alla trimetazidina. L’ITIA ha creduto alla versione della polacca e ha parlato di positività derivante dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina.Ospite della puntata, Massimilianodi Eurosport che ha provato a fare il punto della situazione sul caso: “Sono stato spiazzato dalla notizia, ma sappiamo bene come la normativa sia cervellotica per cui non si può mai dare nulla per scontato. Parto dal presupposto che per me sia il caso disia quello dirappresentano due grossi autogol dell’intero impianto della macchina antidoping.