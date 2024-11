Lanazione.it - Alberto Manzi: "Il disegno che insegna"

Una giornata con le scuole per la Fondazione Luciano Bianciardi. Che propone per oggi, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, la giornata di studi "Ilche", secondo appuntamento sudi cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Tante classi delle scuole cittadine si incontreranno per condividere i loro lavori sul tema proposto. Si terrà dalle 9,30 alle 13 nella sede del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43 a Grosseto. I lavori possono essere seguiti in streaming all’indirizzo www.polouniversitariogrossetano.it, mentre per informazioni può contattare l’indirizzo [email protected] e il numero 335.1775487. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Fondazione Polo Universitario Grossetano ed è inserito tra le iniziative coordinate dal Centro Nazionale