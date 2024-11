Ilgiorno.it - Vincenzo Schettini, un fisico bestiale: “Ragazzi attenti ai genitori iperprotettivi”

Milano, 28 novembre 2024 – Capelli per aria. Decolorati. Che pare il bassista di un gruppo punk. Il viso sorridente. E una passione viscerale per la scienza e i suoi misteri. Verrebbe da pensare chesia un professore tutto matto. Ma di folle c’è solo quel desiderio indomito di trasformare la fisica in una materia per tutti. Perfino divertente. Come si scopre stasera, giovedì 28 novembre (ore 21), agli Arcimboldi con “La fisica che ci piace“, lezione show che nasce intorno al successo (gigante) del libro omonimo. Un viaggio nelle leggi dell’universo. Con il divulgatore più amato da social, radio, tv. Che nel frattempo la mattina continua a insegnare ai suoi. A scuola., nei ricordi liceali la fisica non piaceva per niente. “E invece è una grande figata, possiede un fascino incredibile ed è una sfida per quelle menti che si aprono alla curiosità, accettando di poter essere cambiate dalla conoscenza.