Dilei.it - Vincenzo Malinconico 2, Giulia Bevilacqua: “Vi racconto di Clelia. Massimiliano Gallo? Straordinario”

Leggi su Dilei.it

torna su Rai 1 in2, interpretandoCusati. Lei,, romana, classe 1979, non ha bisogno di lunghe presentazioni. Tutti noi la conosciamo per la sua Anna Gori in Distretto di Polizia, ma anche per l’energica Teta, l’unica a tener testa a Marco Giallini ne Il Principe di Roma o per la cattivissima Elisa de Il Patriarca. E ancora era Serena Morandi ne Il metodo Fenoglio. La lista di film e fiction di successo in cui ha lavorato potrebbe proseguire quasi all’infinito.Adesso arriva, o meglio piomba, nella vita di. La suaCusati, una cronista giudiziaria, caporedattrice dell’edizione locale di un importante quotidiano nazionale, checonosce in una cena a casa di Benny Lacalamita.La nostra, con, è stata una chiacchierata vivace e ricca di dettagli su un personaggio che promette di portare energia e dinamismo nella seconda stagione di– Un avvocato d’insuccesso.