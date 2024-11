Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: aperitivi convenzionati e Barbara in lacrime

Leggi su Anticipazionitv.it

non smette di sorprendere con colpi di scena che accendono i riflettori sulle dinamiche in studio. Durante la puntata trasmessa oggi, 28 novembre 2024, sono emersi dettagli inaspettati sulle esterne tra dame e cavalieri, mentre il comportamento diDe Santi ha generato nuove polemiche. Tra accuse,e minacce di lasciare il programma, il clima nello studio di Maria De Filippi si è fatto incandescente.Esterne e”Una delle rivelazioni più inaspettate della puntata riguarda i costi delle esterne. È stato svelato che dame e cavalieri non pagano direttamentee cene, in quanto organizzati in location convenzionate con il programma. Questo dettaglio è emerso quando una ragazza ha accusato il cavaliere Andrea di essere falso e di aver sfruttato questa convenzione per non pagare l’aperitivo.