Trasporti ridotto a 4 ore lo sciopero proclamato da Cgil e Uil 8 ore per gli altri settori Treni garantiti

Si va verso logenerale ‘precettato’ di quattro ore nel trasporto pubblico, aereo e marittimo, domani 29 novembre, in occasione della mobilitazione nazionale proclamata dae Uil. Difficilmente infatti il Tar si pronuncerà oggi sul ricorso dei sindacati contro la decisione del ministro deie delle Infrastrutture Matteo Salvini che nel tardo pomeriggio del 26 novembre ha firmato la precettazione per ridurre l’orario a quattro ore della protesta nel Tpl, inizialmente indetta a otto ore. Lodi otto ore contro la manovra, per il potere d’acquisto e per il rinnovo dei contratti resta in piedi invece per glipubblici e privati coinvolti, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco.