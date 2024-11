Tuttivip.it - “Stop, non vado avanti”. Grande Fratello, l’annuncio di Helena: il suo pubblico non approva la decisione

La settimana nella casa delha portato nuove dinamiche, chiarimenti e forti tensioni. Tra confronti sinceri, sorprese emozionanti e rapporti sempre più complicati,Prestes si è trovata al centro di molteplici situazioni.Uno dei momenti chiave è stato il confronto traPrestes e Javier Martinez. I due si sono appartati in piscina per discutere del loro rapporto. Javier, reduce da alcuni giorni trascorsi nel Tugurio, ha fatto chiarezza sui propri sentimenti: “Non mi sei mancata a livello sentimentale”. Pur riconoscendo di trovarsi bene in compagnia della modella brasiliana, il pallavolista ha sottolineato che non vede possibilità di un’evoluzione romantica tra loro: “Quello spiraglio che ho visto è rimasto tale”., comprensiva, ha accolto le parole di Javier con maturità, ammettendo di non essere pronta per una relazione: “Forse non sono pronta neanche io per una relazione.