Scavi al Castello di Rontana le novità sui progressi

Oggi alle 17.30 l’aula magna della Casa Matha di Ravenna (piazza Andrea Costa 3) ospiterà la conferenza di Enrico Cirelli e Debora Ferreri, docenti dell’Università degli studi di Bologna, sullo stato e ideglialdi. L’incontro è organizzato dalla Società di studi ravennati. Ildiè un insediamento medievale che si trova nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, sulle alture che dominano la vallata del Lamone, a pochi chilometri da Brisighella. Il sito è stato frequentato in età protostorica tra IX e VIII sec. a.C. e in seguito abbandonato. Glihanno dimostrato che le alture sono state occupate successivamente sul finire del VI e gli inizi del VII secolo, forse con un presidio militare bizantino di cui si stanno documentando nuove evidenze e in seguito da un’area cimiteriale, che ha restituito al momento oltre 60 sepolture.