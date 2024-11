Gaeta.it - Ribaltata la sentenza di assoluzione per l’ex ad della Doom: condanna a 8 mesi

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo capitolocontroversa vicenda che coinvolgeamministratore delegatosrl, la società fondata dall’artista Fedez e gestita da sua madre, Annamaria Berrinzaghi. Oggi, la Corte d’Appello di Milano ha emesso unache modifica drasticamente il corso del processo,ndoad a 8di reclusione, pena sospesa, per una truffa da 100mila euro. Questa decisione ha sorpreso non solo l’imputato, ma anche il suo legale, viste le premesse nelle udienze precedenti.La vicenda giudiziariaL’accusa nei confronti delad, candidato alla responsabilità per una presunta truffa, era emersa a seguito di un’indagine condotta dal pubblico ministero Alessandro Gobbis. Secondo quanto riportato,amministratore avrebbe ingannato una nota azienda produttrice di zaini e materiali per la scuola, affermando di aver raggiunto un accordo economico di 250mila euro per una sponsorizzazione.