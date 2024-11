Iodonna.it - Nella nuova puntata il perfido Kozcuoglu prova a liberarsi di Soydere

Dopo mesi di indagini, spesso a vuoto, sulla morte di Ozan, Endless Love arriva finalmente a un punto di svolta. Lain onda stasera alle 21.35 circa su Canale 5 promette ancora colpi di scena per Nihan e Kemal (e per le persone a loro più vicine). I due protagonisti dovranno vedersela ancora con Emir nelle solite vesti di burattinaio, ma stavolta qualcosa andrà storto e il suo piano malvagio non troverà facile attuazione. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Oggi a “Endless Love” Kemal va alla ricerca di Asu, Emir si confida con Nihan Endless Love,stasera 28 novembre 2024: anticipazioniNihan (Neslihan Atagül) riesce a ottenere l’autorizzazione per la riapertura della tomba di Ozan (Baris Alpaykut) allo scopo di scoprire le cause reali della morte.