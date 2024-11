Quotidiano.net - Meloni a pranzo con Mattarella, cosa sappiamo dell’incontro riservato

Roma, 28 novembre 2024 –di lavoro per Giorgiae Sergio. La notiziaavvenuto ieri tra la presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica è circolata in ambienti parlamentari ed è stata confermata oggi dal Quirinale. Fonti del Colle hanno definito l’incontro cordiale e collaborativo. L’occasione farebbe parte delle “normali interlocuzioni”, tra Palazzo Chigi e la presidenza della Repubblica. Routine, insomma. L’appuntamento era già in agenda dalla settimana scorsa, dunque non c’entrerebbero le questioni politiche degli ultimi giorni.avrebbero parlato dei recenti viaggi internazionali, della legge del Bilancio e dei rapporti con l’Unione europea. In aggiornamento