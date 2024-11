Mandato d’arresto a Netanyahu la mossa della Cpi | Pronti a ritirarlo se lo processerà Israele

Leggi su Open.online

La Corte penale internazionale potrebbe revocare i mandatispiccati nei confronti di Benjamine Yoav Gallant se insarà avviata un’indagine approfondita sui possibili crimini condotti nella gestioneguerra a Gaza. Lo ha detto in un’intervista radiofonica all’emittente israeliana Kan il portavoceCpi Fadi El Abdallah, ribadendo che i sospettati hanno comunque il diritto di presentare ricorso contro le decisioniCorte. Come il premier israeliano ha d’altronde già annunciato di voler fare. Il passo in avantiCorte maturerebbe, in sostanza, qualora emergesse che sulle stesse ipotesi di reato sia già in corso un serio e imparziale procedimento giudiziario nel Paese stesso – in ossequio al principio di «complementarità» con cui agisce il Tribunale dell’Aja.