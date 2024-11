Ilfattoquotidiano.it - Lorena Quaranta, Cassazione annullò ergastolo “per stress da Covid” ma i giudici confermano la pena per Antonio De Pace

. Come la Corte d’Assise d’Appello di Messina, anche quella di Reggio Calabria ha confermato il carcere a vita perDe, l’infermiere calabrese che il 21 marzo 2020 a Furci Siculo, in provincia di Messina, ha ucciso la sua fidanzata,che stava per laurearsi in Medicina. Dopo aver colpito la vittima alla fronte con un oggetto, tramortendola, l’uomo l’aveva immobilizzata e poi soffocata. La ragazza, in sostanza, era stata strangolata da Deche era il suo convivente il quale, dopo l’omicidio, aveva chiamato i carabinieri confessando il delitto e mostrando i polsi insanguinati. La sentenza è arrivata oggi al termine del secondo processo celebrato dopo il rinvio disposto dallalo scorso luglio quando idella Suprema Corte avevano annullato l’inflitto dalla Corte d’Assise d’Appello di Messina “limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche”.