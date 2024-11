Infortunio Pavard | out per un mese salta sette match cruciali

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Benjaminsarà costretto a fermarsi per circa un, mancando le prossimepartite della squadra. Il difensore francese, dopo aver subito unal bicipite femorale della coscia sinistra alla fine del primo tempo della partita contro il Lipsia lo scorso martedì, non sarà disponibile per i prossimi impegni, che comprendono le sfide contro Fiorentina, Parma, Bayer Leverkusen, Lazio, Udinese, Como e Cagliari.: si prova per la SupercoppaSecondo quanto riportato da Sky Sport,dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per il periodo natalizio, riacquistando la forma e tornando a disposizione di Simone Inzaghi per le semifinali della Supercoppa Italiana. La sfida con l’Atalanta, in programma il 2 gennaio, segnerà il ritorno del difensore in campo.