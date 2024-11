Inter-news.it - Girelli: «Dell’Inter mi stupisce questo, non facile dopo tanti anni!»

Cristiana, attaccante della Juventus Women, ha parlatoanalizzando in particolare un aspetto della squadra di Inzaghi.DATO IMPORSSIMO – Cristiana, su Prime Video, commenta l'andamentoin Champions League: «Spesso ricordo che anche negliscorsi si diceva che i panchinari non erano all'altezza dei titolari, quest'anno Inzaghi può invece attingere sugiocatori. Sta facendo una grandissimo cammino e nelle prossime tre partite può raccogliere la qualificazione. Difesa imbattuta? Dato imporssimo, soprattutto in un format dove la differenza reti conta. Nonostante la costanza di modulo, Inzaghi riesce sempre a trovare nuove soluzioni enon è così scontato».