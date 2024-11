Chiccheinformatiche.com - GameStop Italia non esisterà più? La situazione e perchè

Addio ain? Secondo quanto riportato in queste ore dal sito iGizmo, la storica catena di negozi specializzati in videogiochi e cultura pop è stata acquisita da Cidiverte S.p.A., azienda lombarda che si occupa della distribuzione esclusiva indei videogiochi prodotti da Take-Two, la holding che possiede marchi come 2K Games e Rockstar Games (nota per la serie Grand Theft Auto), oltre alla gestione della catena di negozi GameLife.Cidiverte ha acquisito il 100% della divisionena di: “Con atto dell’8 novembre 2024, repertorio N. 10186/5366, stipulato presso il Notaio Marco Ferrari in Milano, la societàGlobal Holdings S.r.l. (la conferente) ha ceduto la totalità delle quote dellaItaly S.r.l. alla società Cidiverte S.p.A. (l’acquirente) e, per effetto di tale operazione, il controllo sul capitale sociale è stato trasferito a quest’ultima, con modifica della denominazione della società in Gamelife S.