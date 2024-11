Ilrestodelcarlino.it - Ecco il regalo di Natale del Navile di Bologna ai Piccoli Grandi Cuori, per sostenere chi soffre di cardiopatite

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 novembre 2024 – Con ilalle porte, unpuò fare la differenza. Questa l’idea che ha mosso il Quartiere, che quest’anno, in occasione delle festività invernali, ha messo a disposizione dell’associazione, uno spazio per la campagna solidale di. L’Associazione, che dal 1997 si dedica al sostegno delle persone con cardiopatie congenite, grazie ad un patto di collaborazione con il Quartiere, avrà in uso fino ai locali all’interno del centro civico Lino Borgatti, in via Marco Polo. Gli spazi diventeranno un laboratorio per i volontari e le volontarie di, che attraverso il confezionamento e la vendita delle ideesosterranno i progetti dell’associazione. Tra le proposte natalizie solidali: ceste, pandori, panettoni, libri d’illustrazione, tazze e grembiuli.