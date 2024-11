Lanazione.it - Drusilla Foer al Puccini: "La mia Venere Nemica guarda il mondo di lato"

Dopo l’intensa interpretazione di Matilde nella serie tv "Tutto chiede salvezza" e dopo una polmonite (per fortuna ormai ampiamente superata) che ha messo in allarme tutti i suoi fan,è pronta a tornare sul palcoscenico fiorentino che l’ha vista nascere. Da oggi all’8 dicembre sarà in scena al Teatrocon lo spettacolo "", scritto insieme a Giancarlo Marinelli, con la regia di Dimitri Milopulos, la partecipazione di Elena Talenti, la collaborazione di Alessandro Fani e la produzione artistica di Franco Godi per Best Sound. "Tornare a Firenze per me significa tornare a casa, dopo essere stata in giro per l’Italia, in teatri diversi, tornare nella tua città che coincide con la tua anima è rassicurante e allo stesso responsabilizzante", sottolinea, personaggio inventato dall’attore Gianluca Gori con cui condivide la città d’origine.