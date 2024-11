Abruzzo24ore.tv - Cocaina e droga alla guida: controlli stradali, i numeri che allarmano

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Tre conducenti su dieci trovati positivi ai test antidurante idella polizia stradale sull’A14, trae hashish. La lottasotto effetto di sostanze stupefacenti continua a dare risultati preoccupanti. Durante iintensificati dpolizia stradale sulla Autostrada A14, all’altezza di Torino di Sangro, sono emersi dati significativi: su dieci automobilisti fermati, tre sono risultati positivi ai test per l’uso di droghe, in particolaree cannabinoidi.tecnologici e risposte immediate La sezione stradale di Chieti ha utilizzato un sofisticato laboratorio mobile di tossicologia, messo a disposizione da Aspi-Autostrade per l’Italia SpA. Questo veicolo avanzato, dotato di attrezzature per analisi rapide, ha permesso di effettuarepiù efficaci direttamente sul posto.