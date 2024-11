Ilgiorno.it - Capriate, il rebus viabilità fra Crespi d’Adda e Leolandia: trovata la soluzione

San Gervasio, 28 novembre 2024 – Risolvere i problemi di traffico che attanagliano da tempo la zona e rendere più sicuro e fluido il passaggio delle auto sulle provinciali che portano al sito Unesco di, uno dei villaggi industriali meglio conservati d’Europa. È l’obiettivo del progetto “Sito Unesco. Opere per la“, appena approvato dalla Provincia dopo il via libera della relativa conferenza dei servizi. Costo complessivo dell’intervento 3 milioni di euro, già finanziato per 2,9 milioni dalla Regione e il resto dall’amministrazione provinciale. Il progetto È prevista la riqualificazione adelle tre molto trafficate intersezioni fra le strade provinciali 170 Rivierasca, 183 e il casello dell’autostrada A4 di; quella fra le provinciali 170 e 184; e quella tra la provinciale 184 e il parco dei divertimenti