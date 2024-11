Calcio | due Daspo a Latina punito anche il vicepresidente di una società

Leggi su Sportface.it

La polizia diha emesso due, uno “fuori contesto”, della durata di tre anni, nei confronti di un 53enne, nell’ambito della prevenzione di possibili condotte violente da parte di soggetti potenzialmente pericolosi in quanto già autori di gravi reati. L’altro provvedimento, invece, è a carico di un 48enne di Gaeta,di una squadra dimilitante nelle competizioni inferiori. In particolare, l’uomo, durante una partita della sua squadra, a pochi minuti dal fischio d’inizio si era diretto verso la zona degli spalti occupata dai tifosi ospiti, provocando e istigando i presenti. Atteggiamento che ha provocato la reazione dei tifosi avversari, che hanno provato a scavalcare le recinzioni, tentativo sventato dall’intervento della polizia. La pericolosità dell’atteggiamento mostrato, unita ai precedenti specifici in capo all’uomo, che già in passato era stato destinatario di un, hanno consentito al questore l’adozione dell’ulteriore provvedimento di divieto, questa volta della durata di 5 anni.