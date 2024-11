Lanazione.it - Borse di studio Confartigianato orafi: la consegna durante l'Open Day dell'Istituto Margaritone Vasari

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 novembre 2024 – Sabato 30 novembre, in occasioneDayTecnico Professionale “” di Arezzo, sarannote cinquedimesse a disposizione da. Ledisono destinate agli allievi più meritevoli iscritti al primo anno del corso di studi in lavorazioni artistiche orafe – Made in Italy, un percorso scolastico che mira a formare le nuove generazioni nel settore artigianale e orafo, fiore all'occhiello del territorio aretino e del comparto manifatturiero italiano. All'evento prenderanno parte i rappresentantie aziende orafe che hanno deciso di sostenere l'iniziativa di: Alunno & Marcantoni, Family Gold, Fantasy, Marzi, Parrini Gioielli. “Il distretto orafo di Arezzo – spiega il Presidente di, Luca Parrini - con le sue 1.