Zonawrestling.net - AEW: Mariah May Attacca Mina Shirakawa a sorpresa, la tensione sale prima del Match Titolato a AEW Dynamite

Il forte legame traMay esi è recentemente spezzato, eaveva molto da dire. Durante l’edizione del 27 novembre di AEWsi è seduta con Renee Paquette per un’intervista esclusiva, riflettendo sugli eventi di Full Gear, doveha posto fine alla loro lunga amicizia.ha chiaramente dichiarato di aver previsto il tradimento della sua ex migliore amica già dal giorno in cuiMay ha tradito la sua ex mentore, Toni Storm.ha accusatoMay di essere una persona egoista e ha promesso di mostrarle “la vera”.Tuttavia, proprio in quel momento,Maycon successo questa volta, a differenza di quanto è avvenuto a Full Gear. Mentre May immobilizzavaa terra, trattenendola per i capelli, ha dichiarato con fermezza: “Voglio