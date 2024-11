Usa confermato Pil +28% in 3 trim seconda stima

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – Il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è aumentato a un tasso annuo del 2,8 percento nel terzoestre del 2024, secondo la “pubblicata dall’U.S. Bureau of Economic Analysis. Nel secondoestre, il PIL reale era aumentato del 3,0 percento. Ladel PIL pubblicata oggi si basa su dati di origine più completi rispetto a quelli disponibili per la“anticipata” pubblicata il mese scorso. Anche nellaanticipata, l’aumento del PIL reale è stato anche del 2,8 percento. L'articolo Usa,Pil +2,8% in 3°) proviene da Ildenaro.it.