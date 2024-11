Lanazione.it - Torna il presepe in piazza. E "red carpet" in centro

Arriva iline il tappeto rosso in: Camaiore sceglie la tradizione e organizza il progetto con la collaborazione dell’Associazione Tappeti di Segatura. E dunque oltre all’illuminazione, agli abeti e gli addobbi, al posto della giostra, sarà allestita una suggestiva “Natività“. Il Comune per quest’anno intende cambiare e, per la prima volta da decenni, sceglie dunque di rappresentare nellaSan Bernardino la scena della nascita di Cristo, che sarà ricreata, nello spazio della giostra, proprio di fronte al Palazzo Comunale. Ad allestire il tutto, coniugando l’arte alla tradizione, saranno proprio i tappetari che dovranno decidere come collocare i pastori e la capanna, con che materiali ed idee. Non si sa ancora infatti se il disegno sarà originale o se riprodurrà un dipinto o si ispirerà ad altre opere.