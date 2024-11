Calciomercato.it - Thiago Motta non ha scelta: Juve ridotta all’osso e doppio mistero

Emergenza totale per lantus in vista del match di questa sera in Champions League nella tana dell’Aston Villantus ancora decimata in vista della sfida europea contro l’Aston Villa, crocevia per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itIl gruppo diè volato alla volta di Birmingham con soltanto 14 giocatori di movimento, uno in meno rispetto al pareggio del Meazza di sabato contro il Milan. All’appello rispetto al big match di campionato manca McKennie, l’ultimo a fermarsi e a restare ai box al J-Medical. Il nazionale statunitense accusa un affaticamento muscolare, che priveràdi un prezioso jolly per la trasferta sul campo dei ‘Villans’.L’ex Schalke 04 a San Siro aveva giostrato da falso centravanti, mentre con la sua assenza e la contemporanea indisponibilità di Vlahovic, a guidare l’attacco della ‘Vecchia Signora’ sarà uno tra Weah e Koopmeiners.