Strage di Rigopiano, il procuratore della Cassazione chiede un nuovo processo per l'ex prefetto di Pescara

Era il 18 gennaio 2017 quando una valanga si abbatté sull’hotel di. Morirono 29 persone. Per rifiuto di atti d’ufficio e falso l’alloradi, Francesco Provolo, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi. Adesso il sostitutogenerale diunper lui. Un appello bis, per valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, in lesioni colpose e in depistaggio per le quali è stato assolto in secondo grado. L’accusa, scrive l’Ansa,anche di annullare le assoluzioni nei confronti di sei persone, rappresentanti dell’autorità regionale di protezione civile dell’Abruzzo e di confermare le condanne dei dirigentiProvincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, delgestore dell’hotel Bruno Di Tommaso, dell’allora sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico del comune Enrico Colangeli.