Sinergia tra Forze armate e industria. La visita di Crosetto all'Ifts

La formazione aeronautica nel segno della cooperazione tra istituzioni e aziende. Il ministro della Difesa, Guido, hato oggi l’International flight training school (Ifts) di Decimomannu in Sardegna, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Aeronautica militare e Leonardo. La, alla presenza del capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il generale Luca Goretti, e del condirettore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, è stata l’occasione per ribadire l’importanza delle partnership tra Stato e aziende. “La collaborazione tranazionale, la ricerca di economie di scala e la capacità di operare e addestrarsi insieme ad alleati e partner internazionali sono diventate essenziali per affrontare le sfide emergenti” ha affermato il ministro, per poi aggiungere che “ciò è possibile anche attraverso la creazione di poli addestrativi all’avanguardia, come l’International flight training school”.