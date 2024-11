Quotidiano.net - Salvini, Fitto è ministro di Fdi, noi non rivendichiamo nulla

Leggi su Quotidiano.net

è undi FdI, noi non". Lo ha detto ildei Trasporti e leader della Laga, Matteo, intervistato da Rtl 102.5 parlando della sostituzione del responsabile del Pnrr in seno al governo. "Se c'è undi Fratelli d'Italia che avrà un incarico europeo, e di questo siamo felici anche se non voteremo la commissione Von der Leyen, immagino che al posto di Raffaelearriverà qualcuno indicato da Giorgia Meloni", ha aggiunto.