Robbie Williams arriva in Italia | parteciperà alla premiere di Better Man a Roma

L'appuntamento è fissato il 6 dicembre alle ore 19:30 presso l'Auditorium Parco della Musica diper un'eccezionaleche vedrà protagonista la star del pop inglese. Fan di, a rapporto! La popstar di fama globale sarà a Milano per accompagnare ladiMan, atipico biopic sulla sua vita in arrivo nei cinema il 1 gennaio 2025. Lucky Red, in collaborazione con l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Fondazione Musica pere Alice nella città, ha annunciato l'arrivo indie del regista Michael Gracey. Il duo presenzierànazionale diMan, che si terrà venerdì 6 dicembre alle per 19:30 presso l'Auditorium Parco della Musica di. La proiezione sarà preceduta da un red carpet esclusivo; .