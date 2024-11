Gaeta.it - Rissa tra giovani a Latina: la testimonianza della madre di un ragazzo ferito accende il dibattito

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di violenza ha colpito la città di, dove unè rimasto gravementein seguito a unatra gruppi di. Lavittima ha preso la parola in un evento pubblico, attirando l’attenzione su un tema urgente e inquietante: l’omertà che circonda il fenomenoviolenzale. La situazione, già critica, si aggrava a causa di episodi sempre più frequenti e preoccupanti.Ladi Tiziana FerrantiniQuando si parla di violenza tra, le parole di Tiziana Ferrantini,di Matteo, risuonano come un appello disperato. “Quello che in questo momento più mi addolora è l’omertà tra gli amici di mio figlio. In questo modo non riusciremo mai a sconfiggere la violenza“, ha dichiarato durante un evento organizzato dalla consigliera Pina Cochi al Circolo cittadino di