Raspadori | Non mi considero più un giovane vorrei maggiore minutaggio in campo

Giacomoha rilasciato un’intervista sulla piattaforma Vivo Azzurro Tv.: «Non mipiù unin»L’attaccante del Napoli ha ricordato la prima chiamata in Nazionale:«Ero a cena con la mia famiglia e la convocazione è stata un’emozione forte. Lì per lì non ho realizzato bene, anche perché era veramente da poco che giocavo in Serie A. Quando ho scoperto che sarei rimasto nella lista dei 26, non mi sono reso conto di quello che stavo per andare a vivere. Sappiamo tutti poi come è andata a finire. Abbiamo vinto un Europeo in maniera fantastica, sono stato fortunato a partecipare a una competizione del genere. È un momento che non dimenticherò mai».E tra i gol che non dimentica con l’Italia:«Il gol con l’Inghilterra a San Siro è stato forse il più emozionante, ricordo che c’erano i miei genitori in tribuna e di essere riuscito nel momento dell’esultanza a individuarli e a dedicarglielo.