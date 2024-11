Anteprima24.it - Progetto “Sicurezza+”: lunedì la presentazione con la testimonial BigMama

Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentatoprossimo – 2 dicembre –, presso l’auditorium dell’Itis “Guido Dorso” di Avellino, il“SICUREZZA +”, la cultura della sicurezza nei cantieri, varato dalla Provincia di Avellino.Le diverse attività incluse nelpilota nascono dalla collaborazione con il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (FORMEDIL) di Avellino e con il Tavolo tecnico con gli Ordini professionali e ANCE. In queste azioni, sono coinvolte anche le scuole. È previsto, infatti, un concorso di idee riservato agli istituti secondari di secondo grado dell’Irpinia, con und’eccezione.Ha abbracciato l’iniziativa, l’artista, che dunque farà da. Il programma della manifestazione diprossimo – che inizierà alle ore 10 – prevede i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane; del presidente del CFS – Formedil di Avellino; Antonio Prudente; del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca.