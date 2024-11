Ilrestodelcarlino.it - Potenza Picena in tv con lo spot Bontempi

L’aziendaditornerà in tv con un nuovodal titolo "Suona, Vivi,", che è stato girato nei luoghi simbolo della città. E si tratta di un progetto molto importante per lo storico marchio di strumenti musicali per bambini, che celebra i suoi quasi novant’anni di vita e il profondo legame tra musica e creatività. In particolare, losarà trasmesso venerdì su Rai Uno durante "Lo Zecchino d’Oro", la kermesse musicale per eccellenza dedicata ai bambini. L’azienda potentina ha voluto raccontare la storia di un bambino che insegue il sogno di diventare musicista. Il viaggio inizia la sera di Natale, quando scarta un regalo speciale: una tastiera. La produzione dellosi è svolta interamente in città, sede storica dell’azienda dal 1937. Le riprese hanno valorizzato i luoghi simbolo del paese, come il suggestivo teatro Mugellini e la scuola elementare Leopardi, creando un ponte tra passato e futuro.