Ilfattoquotidiano.it - Più libri più liberi, Zerocalcare annulla il suo incontro con Chiara Valerio: “Inopportuno invitare Caffo, impossibile far finta di nulla”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi è sembrato evidentementea una fiera dedicata a Giulia Cecchettin un uomo (confesso che non sapevo manco chi cazzo fosse) accusato di violenza ai danni della sua compagna. Mi è sembrato sbagliato invocare il garantismo (che pure è un tema che mi sta molto a cuore in questo tempo di barbarie) per troncare una discussione sulla violenza di genere, senza problematizzare il calvario che tante donne incontrano nel denunciare gli abusi, la difficoltà di essere credute, di vedere riconosciuta la propria verità. Una discussione complessa che afferisce più alla cultura che alle procedure penali”. Con una lunga riflessione, pubblicata attraverso una serie di storie Instagram, il disegnatore Michele Rech in arteannuncia di averto l’previsto il 6 dicembre a Piùpiù, la fiera della piccola e media editoria di Roma, a cui avrebbe dovuto partecipare insieme alla scrittrice, curatrice della manifestazione.