Ilfattoquotidiano.it - “Non affogate il diritto d’asilo”, alla mostra in Senato naufraghi e ong chiedono di far togliere la Sar a Libia e Tunisia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nonil. È il titolo dell’incontro in calendario per giovedí 28 novembre alle 12:00,sala Caduti di Nassirya presso ildella Repubblica che presenta unadi disegni disoccorsi da SOS Humanity, mentre alcuni migranti sopravvissuti al naufragio nel Mediterraneo racconteranno quel che è loro accaduto in mare e nei centri di detenzione libici.Sono attesi gli interventi di Mariolina Castellone, vicepresidente del; Soumaila Diawara, scrittore naufrago; Francesca Cancellaro, avvocata; Vittorio Alessandro, ammiraglio; Ibrahima Lo, scrittore naufrago; Angela Nocioni, giornalista de l’Unità. I soccorritori a bordo di varie navi della flotta civile testimonieranno di persona quello che hanno visto nelle ultime operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale e sarà esposta una cinquantina di disegni raccolti tra isul ponte della nave Humanity 1.