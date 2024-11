Sport.quotidiano.net - Lucchese - La telenovela della cessione. Possibili tempi più lunghi per l’accordo

L’inattesa "apparizione" dell’amministratore delegatoLo Faso in sala stampa, al termine del vittorioso derby con il Pontedera, sembra che abbia avuto l’effetto di una frenata nella trattativa per il passaggio delle consegne dal gruppo Bulgarella ad un non ancora ben definito "pool" di imprenditori italo-canadesi nel settorefinanza che avrebbe come referente un broker veneto che conosce molto bene il direttore sportivo rossonero Claudio Ferrarese. Qui si tratta di capire, al di là delle frasi fumose di circostanza, se è davvero questo gruppo disposto a rilevare lao, se, invece, la trattativa, che sicuramente è in atto, è ad un punto morto, con il rischio che possa addirittura saltare. E’ anche vero, stando a quanto dichiarato da Lo Faso, che, di scritto, non c’è ancora nulla, ma che, comunque, la società, vecchia o nuova che possa essere, farà fronte alle scadenze di metà dicembre.