L’albero di Natale a Bologna è storto? La città si divide (e ricorda)

, 27 novembre 2024 – Piazza Maggiore all’ora di pranzo vibra di persone, alcune delle quali si fermano a fare foto e video, soprattutto in questo che è ormai natalizio. Quello chei cittadini, però, èdiche, come da tradizione, svetta a pochi passi dal Nettuno: “Un po’ pendente e pericoloso”, lamentano alcune persone che camminano in piazza. E per altri, invece, è pure un po’ spelacchiato. L’abete rosso, 27 metri da Lizzano in Belvedere, è arrivato in centro per illuminare le festività bolognesi, ma il suo aspettonon solo il web ma anche i cittadini e i turisti che lo osservano perplessi con lo sguardo all’insù. Il grosso abete rosso, alto quasi trenta metri e largo nove, era a rischio crollo e sarebbe stato abbattuto comunque. La ‘scelta eco’ del Comune, però, non convince tutti.