Sport.quotidiano.net - La Libertas punta sul futuro con tre gemelli: "Il nostro sogno è vestire la maglia azzurra"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre ragazzi dai nomi biblici. Tre ragazzi bravi, solari, con un sorriso che illumina, che sono anche ottimi atleti, fiori all’occhiello dell’atletica giovanile dellaForlì, probabilmente un unicum nel panorama nazionale. Sono infatti i treSepa, nati a Cesena il 13 agosto 2009 per via delle eventuali complicazioni legate a un parto trigemellare: vivono a Forlì con mamma Marie Paule (dipendente Orogel), papà Esli magazziniere alla Conad e la sorella Eunice, maggiore di un anno. Loro sono Benis Le Saint (il Santo), Benis l’Eternel (l’Eterno) e Benis Israel (Israele) chiamati così per il profondo senso di religiosità della famiglia legata alla chiesa evangelica. I genitori sono emigrati dalla Costa d’Avorio in cerca di una vita migliore, dopo essersi sposati: mamma nel 2004 e papà tre anni dopo.