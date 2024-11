Lapresse.it - Israele-Libano, entrato in vigore il cessate il fuoco

Leggi su Lapresse.it

Ililtrainalle 3 di questa notte, tra martedì e mercoledì. Le forze israeliane non si ritireranno immediatamente dal sud delin base all’accordo, ma lo faranno entro 60 giorni.Lo ha riferito un alto funzionario dell’Amministrazione Usa, parlando con un gruppo ristretto di giornalisti. “Non si ritireranno, ma inizierà un periodo di 60 giorni in cui le forze militari e di sicurezza libanesi inizieranno il loro dispiegamento verso sud. Questo è un processo che non può avvenire durante la notte o in diversi giorni, e quindi c’è questo periodo per impedire che si formino vuoti, in cui, mentre l’esercito libanese si schiera e raggiunge il sud, l’esercito israeliano si ritirerà”, ha detto il funzionario. L’entrata indelilNon ci sono state segnalazioni immediate di presunte violazioni della tregua e a Beirut ci sono stati segni di festeggiamento.