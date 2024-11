Ilgiorno.it - Controllo in uno spiazzo a Legnano, la polizia rintraccia un 38enne ricercato: su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo

, 27 gennaio 2024 – Una operazione di routine si è trasformata in un colpo significativo per la giustizia internazionale: ieri pomeriggio, ladi Stato hato e arrestato un cittadino egiziano di 38 anni,dalle autorità belghe e colpito da un. L’uomo, accusato di reati gravi come riciclaggio e uso di documenti falsi, rischia una pena tra i cinque e i dieci anni di reclusione. L’episodio è avvenuto durante un servizio di prevenzione edel territorio. Gli agenti del Commissariato dihanno notato un’auto in sosta in unodi via Novara. Dopo una verifica, il veicolo è risultato privo di assicurazione, con una targa prova scaduta. Alla guida c’era un cittadino egiziano in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina.