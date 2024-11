Ilrestodelcarlino.it - Amarcort, torna il festival dedicato a Federico Fellini

Conto alla rovescia perFilm, ilinternazionale sui cortometraggi, in programma a Rimini dal 3 all’8 dicembre. Una settimana di proiezioni dedicata ai finalisti delle 11 sezioni in concorso: in gara 208 cortometraggi provenienti da 81 Paesi del mondo. Tra gli appuntamenti figurano incontri con registi e autori, oltre alla cerimonia di premiazione. Saranno assegnati alcuni premi, tra cui ’Unano nel mondo’, destinato a un amico e collaboratore di, e il premio Burdlaz, rivolto a registi esordienti di lungometraggi ispirati al cinemaano. Il 3 dicembre in Cineteca serata dedicata a Cinema e Neurodivergenza, con la proiezione di una selezione di cortometraggi fatta da un gruppo di ragazzi neurodivergenti, in collaborazione con Centro Autismo di Rimini e Asl Romagna.