Al Bano operato per problemi alla voce Loredana Lecciso | Non sono andata in ospedale

Il popolare cantante AlCarrisi è statomercoledì 27 novembre a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco per una raucedine che gli causava un abbassamento di. “Ma sto già benissimo, ioun selvaggio”, assicura l’artista intervistato dall’Adnkronos.Leggi anche: Medico muore per epatite C dopo un’autopsia. I vertici dell’San Giovanni vanno a processoAlspiega di avere sofferto per “un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, miripreso subito. Domani esco dclinica”.Perchénon èinLa compagnaracconta di aver seguito da Milano con un po’ di apprensione l’intervento di Al: «Purtroppo nonpotuta andare con lui perché ho fatto un piccolo interventopelle eancora in convalescenza.